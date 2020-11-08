أسعار جميع أنواع الأسماك في مصر اليوم الأحد 8-11-2020

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:47 ص
اسعار السمك في مصر
اسعار السمك في مصر
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الأسماك  في جميع الأسواق اليوم الأحد، 8-11-2020، مع تنفيذ الحكومة العديد من مشروعات الاستزراع السمكي وتنظيف البحيرات للمحافظة على الثورة السماكية ساعدت على ارتفاع المعروض منها يالأسواق.



وبحسب تجار للسمك ، تراوح سعر كيلو البطلي بين 17 جنيه إلى 24 جنيه، والبلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها.

 

وتراوح سعر البربون بين 38 جنيه إلى 40 جنيه جنيها للكيلو، والقشر بياض 65 – 85 جنيها للكيلو، ونفس السعر للبياض الأملس " 1 "، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو.

 ولم تتاثر اسعار الاسماك بسواء الأحوال الجوية حتى الان التى تتسب في تراجع عمليات الصيد.

وتراوح سعر السمك المكرونة الخليجى 28 – 34 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسى 50 – 65 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، سمك موسى 65 – 85 جنيها للكيلو.

 

سجل سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو، وجاءت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو.

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