محمود العسيلي يُشيد بمسلسل "ما وراء الطبيعة" ويُعلق:" فخور إن أول مسلسل مصري عالمي طالع بالمستوى ده"

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حرص الفنان محمود العسيلي على تهنئة صناع مسلسل "ما وراء الطبيعة" بنجاحهم ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب محمود العسيلي تغريدة جديدة قال فيها:"اتفرجت على أول أربع حلقات من ما وراء الطبيعة وقاعد اكلم مراتي باستعجلها ترجع من برا عشان نكمل آخر حلقتين، الحقيقة مسلسل جميل وفخور إن أول مسلسل مصري عالمي طالع بالمستوى دا، مبروك".



مسلسل" ما وراء الطبيعة"، بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.