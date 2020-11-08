أمريكا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
أمريكا
أمريكا
وكالات
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سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، زيادة قياسية بإصابات كورونا لليوم الرابع تواليا، بمعدل 131420 إصابة جديدة، لترتفع الإصابات بالفيروس إلى نحو 9.91 مليون حالة، وفقًا لإحصاء لوكالة رويترز.

 

وقد سجلت 17 ولاية زيادة يومية قياسية يوم السبت بينما سجلت 14 ولاية أرقاما يومية قياسية للمرضى في المستشفيات، فيما تجاوز العدد اليومي للوفيات على مستوى البلاد أكثر من ألف وفاة لليوم الخامس على التوالي أمس السبت، بحسب المصدر نفسه.

 

كما سجلت 10 ولايات أمريكية حتى الآن أعداد وفيات يومية قياسية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.

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