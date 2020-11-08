أذربيجان تدمر 4 دبابات أرمنية في قره باغ

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:44 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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دمرت قوات الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأحد، 4 دبابات في إقليم قره باغ، في حين اتهمت يريفان الجيش الأذربيجاني بتنفيذ قصف عشوائي لعاصمة الإقليم ستيباتاكيرت.

 

وأصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بيانًا قالت فيه، إن القوات الأرمنية استهدفت خلال يوم أمس والليلة الماضية بالمدافع وقذائف الهاون مواقع عسكرية ومناطق سكنية أذربيجانية، مخلفة قتيلا وعددا من الجرحى، وسط استمرار المعارك على مختلف محاور الجبهة.

 

وبحسب البيان، رد الجيش الأذربيجاني على القصف الأرمني بإطلاق النار على "أهداف عسكرية مشروعة"، مكبدا العدو خسائر في الأفراد والمعدات، تشمل 4 دبابات "تي-72"، إضافة إلى مدفعين وعدة شاحنات محملة بالذخائر.

 

وقد قالت سلطات الطوارئ في أرمينيا، مساء أمس السبت، إن القوات الأذربيجانية واصلت القصف العشوائي للأحياء السكنية والمرافق العامة في ستيباناكيرت، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة دون وقوع إصابات.

 

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوهفانيسيان، في وقت سابق، أن القتال مستمر في محيط مدينة شوشا الاستراتيجية، داعيا الأرمن إلى الوثوق بقواتهم.

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تدمير 4 دبابات أرمينيا أذربيجان

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