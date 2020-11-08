محافظ بورسعيد: انطلاق ماراثون انتخابات النواب في يومه الثاني وفتح جميع اللجان

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:44 ص
محمد عزام
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انطلق، ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، داخل محافظة بورسعيد بانتظام عمل اللجان في تمام التاسعة صباح اليوم الاحد التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الثاني من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي

وأكد محافظ بورسعيد بان ٩٨ مركز انتخابي يضم ١٧٢ لجنة انتخابية علي مستوي بورسعيد بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظام العمل فى جميع اللجان الانتخابية.
واضاف أن القضاة المشرفين على عمليات التصويت وصلوا الي مقرات اللجان في المواعيد المحددة،

وشهد اليوم الاول للانتخابات مرورها دون وجود اي شكاوي او معوقات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشح

والدائرة الثانية تضم اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشح

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