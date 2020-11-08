"كانت ليلة زي العسل"..أحمد زاهر يُهنئ أحمد خالد صالح بمناسبه زواجه

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حرص الفنان أحمد زاهر على تهنئة صديقه الفنان أحمد خالد صالح بمناسبه زواجه يوم الجمعة الماضية من الفنانة هنادي مهنى، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد زاهر مجموعة صور التقطت له خلال تواجد في الفرح، وظهر فيها وهو برفقة عائلته والفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنى، وعلق عليها قائلاً :"ألف مبروك لأحمد وهنادي، ربنا يسعدكم ويوفقكم، كانت ليلة زي العسل، ربنا يخليكم لبعض".



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد زاهر حاليًا عرض مسلسله الجديد "لؤلؤ"، وهو بطولة مي عمر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وتأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام.