"كانت ليلة زي العسل"..أحمد زاهر يُهنئ أحمد خالد صالح بمناسبه زواجه

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

حرص الفنان أحمد زاهر على تهنئة صديقه الفنان أحمد خالد صالح بمناسبه زواجه يوم الجمعة الماضية من الفنانة هنادي مهنى، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد زاهر مجموعة صور التقطت له خلال تواجد في الفرح، وظهر فيها وهو برفقة عائلته والفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنى، وعلق عليها قائلاً :"ألف مبروك لأحمد وهنادي، ربنا يسعدكم ويوفقكم، كانت ليلة زي العسل، ربنا يخليكم لبعض".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد زاهر حاليًا عرض مسلسله الجديد "لؤلؤ"، وهو بطولة مي عمر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وتأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يرصد 20 مليون جنيه لحسم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ يومين

موقع أمريكي يكشف أبرز المرشحين لتولي المناصب الرئيسية في إدارة بايدن

منذ ساعة و 23 دقيقة

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ أقل من ساعتين

شاهد| بعد الانتخابات الأمريكية.. أديب: "مش عايز حد يكلمني عن تمكين الشباب"

منذ حوالي 6 ساعات

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 10 ساعة

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

08:36 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

07:58 ص

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه