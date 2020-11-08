دي بروين يتغنى بمهارات محمد صلاح

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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اكد الدولي البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أن محمد صلاح يسجل الكثير من الأهداف وبطريقة فريدة من نوعها.


وقال دي بروين في فيديو قصير نشره حاسب فريقه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أن ما أظهره صلاح خلال الموسمين الآخيرين يوضح أنه كان يسجل الأهداف من أجل الإستمتاع بها.


وأضاف: " أعتقد أنه من اللاعبين الخطيرين في هجوم الريدز يلعب بسرعة كبيرة في العمق ونستمتع جميعاً بكل ما يقدمه على أرضية الملعب".


يُذكر أن المان سيتي يواجه ليفربول اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي حيث سبق وأن زار صلاح شباك السيتي في أربعة مناسبات خلال تسعة مباريات وصنع هدفين لزملائه.

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محمد صلاح دي بروين الدوري الإنجليزي

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