باتشيكو يطلب ضم مهاجم سموحة في الميركاتو الصيفي

تخطط إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رؤية المدرب البرتغالي باتشيكو.





الزمالك يتحرك لضم حسام حسن

يرغب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في التعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، تحسبا لاحتراف مصطفى محمد.





من جانبه دخل حسام حسن، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي سموحة، بؤرة اهتمام جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك لضمه في الموسم الجديد.





وكان مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد تلقى عدة عروض للاحتراف الخارجي إلا أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وعده بالموافقة في حال الفوز بالبطولة الأفريقية.



