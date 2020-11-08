محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب

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ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الاحد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر،لمتابعة إنتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء ابراهيم عزب المشرف العام علي ادارة الازمات وغرفة العمليات والاجهزة المعنية



وأكد محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والاحياء منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع اي بلاغ ومتابعة اعمال فرز الاصوات



وكان اليوم الاول للانتخابات شهد قيام المواطنين بالادلاء باصواتهم في سهولة ويسر بعد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير علي المواطنين بالتعاون مابين الاجهزة التنفيذية والامنية ولم يشهد اليوم الاول للانتخابات وجود اي مشاكل.



وطالب المحافظ السادة المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري



ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشح



والدائرة الثانية تضم اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشح