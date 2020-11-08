محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
محمد عزام
Advertisements

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الاحد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر،لمتابعة إنتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء ابراهيم عزب المشرف العام علي ادارة الازمات وغرفة العمليات والاجهزة المعنية

وأكد محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والاحياء منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع اي بلاغ ومتابعة اعمال فرز الاصوات

وكان اليوم الاول للانتخابات شهد قيام المواطنين بالادلاء باصواتهم في سهولة ويسر بعد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير علي المواطنين بالتعاون مابين الاجهزة التنفيذية والامنية ولم يشهد اليوم الاول للانتخابات وجود اي مشاكل.

وطالب المحافظ السادة المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشح

والدائرة الثانية تضم اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشح
محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب
محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب
محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب
محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب
محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب
محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب

أخبار تهمك

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موقع أمريكي يكشف أبرز المرشحين لتولي المناصب الرئيسية في إدارة بايدن

منذ ساعة و 19 دقيقة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يرصد 20 مليون جنيه لحسم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 10 ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ يومين

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد| بعد الانتخابات الأمريكية.. أديب: "مش عايز حد يكلمني عن تمكين الشباب"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

08:36 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

07:58 ص

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه