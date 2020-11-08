طبيب: مرض السكر يتزايد عالميا بسبب نمط الحياة الخاطىء (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:33 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد سالم، استشاري أمراض الذكورة والعقم، إن نسبة ضعف الانتصاب ترتفع مع تقدم العمر بشكل عام، خاصة أن السكر والضغط وتصلب الشرايين والكثير من الأمراض الأخرى تزيد مع ارتفاع العمر، معقبًا: "تقدم العمر بمفرده لا يؤدي لضعف الانتصاب"
وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، أن مرض السكر يتزايد عالميًا بسبب نمط الحياة الخاطئ والأكل بصورة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن علاج مريض ضعف الانتصاب يكون من خلال التعامل مع كل مشاكله المرضية، وليس مشكلة ضعف الانتصاب فقط.
وأضاف أن الحقن الموضوعي عبارة عن حقنه تؤخذ في العضو الذكري قبل العلاقة الزوجية، وتؤدي إلى زيادة في الانتصاب بصورة قوية جدًا، معقبًا: " الفكرة في حد ذاتها قد تكون مزعجه للبعض، ولكن المريض عندما يقوم بهذا التجربة يجدها غير مزعجة على الإطلاق"
وقال أمراض الذكورة والعقم، إن الحل النهائي لتركيب الدعامة يكون من خلال تركيب دعامة في العضو الذكري، معقبًا: "عملية تركيب الدعامة ممتازة، ونسبة الرضا بعد أجراء العملية تصل لـ95%"
وأضاف "سالم"، أن الحل الجراحي لعلاج ضعف الانتصاب مقبول ونهائي ونتائجه ممتازه، خاصة مع وجود الخبرة والإمكانيات في أي مستشفى متخصصة في هذه العمليات.
ولفت إلى أن هناك مريض سنه كبير ومصاب بمرض السكر، فقام بضبط له السكر خلال أيام، دون أي أنسولين قبل أجراء عملية تركيب الدعامة، معقبً:" المريض كان مذهول"

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