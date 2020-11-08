سكوت باركر ينفجر غضباً في وجه لوكمان

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنفجر سكوت باركر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي فولهام الإنجليزي غضباً في وجه أديمولا لوكمان مهاجم الفريق بعد أن أضاع ركلة جزاء ضد وست هام في المباراة التي جمعت الفريقان يوم أمس السبت لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.


وأتيحت للاعب البالغ من العمر 23 عاماً فرصة منح فريقه نقطة إلى أنه لعب الكرة على طريقة بانينكا ويبدو أنه سدد الأرض قبل أن تصل قدمه للكرة لتصل في الأخير بكل سهولة بين ذراعي الحارس أوكاش فابيانسكي.


وقال باركر "لن أتهرب من الحديث عن ركلة الجزاء الضائعة، أنا غاضب وهو (لوكمان) غاضب أيضا. لا يمكن بكل بساطة إهدار ركلة جزاء بهذه الطريقة. إذا سددت بهذه الطريقة، فيجب أن تسجل".

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وست هام فولهام الجوله الثامنه

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