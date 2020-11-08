أسعار اللحوم في القاهرة والجيزة اليوم الأحد 8-11-2020

حافظت أسعار اللحوم البلدى والمستوردة على استقرار أسعارها اليوم الأحد 8-11-2020 ، مع جهود حكومية لتوفير اللحوم بأسعار في متناول الجميع نجحت فيس تثبيت السعر خلال السنوات الماضية.





وبحسب جزارين بمنطقة الجيزة القاهار، تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز بين 110 إلى 130 جنيها، والكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو، واسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

تأتى هذا في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة العديد من المشروعات الخاصة بالثورة الحيوانية لزيادة كميات اللحوم المعروضة بالأسواق من ضمنها مشروع إعادة إحياء البتلو.