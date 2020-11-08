تستهدف 270 ألف طالب.. جامعة القاهرة تواصل نشر الفيديوهات التعليمية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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د. الخشت: تطوير المنظومة التعليمية وفق اسراتيجية الجامعة للتحول الرقمي وتعزيز التفاعل الطلابي

د. الخشت: مجموعة أنظمة متكاملة توفرها المنصة الذكية لتقديم تجربة تعليمية متميزة

تواصل جامعة القاهرة من خلال مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية ووحدة التعلم الإلكتروني، إعداد سلسلة فيديوهات توضيحية للطلاب تشرح فيها كيفية التعامل مع المنصة التعليمية الذكية للجامعة Blackboard والإستفادة من الخدمات التعليمية المتعددة التي توفرها لهم المنصة، حيث يبلغ عدد طلاب الجامعة هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الهدف من إعداد ونشر الفيديوهات التعليمية هو تدريب طلاب جامعة القاهرة على إجادة التعلم عن بُعد في إطار استراتيجية الجامعة للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد ونشر فيديوهات تشرح للطلاب كيفية التعامل مع الاختبارات على المنصة والتكليفات المنزلية المطلوبة منهم في مختلف المقررات الدراسية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم العمل على تطوير العملية التعليمية بشتى الطرق مشيرًا إلى أنه تم توفير شاشات ذكية في عدد من الكليات وجاري توفيرها لجميع الكليات ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي في تدريس المقررات المختلفة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة اهتمت بتدريب وإدماج الهيئة المعاونة على المنصة الذكية Blackboard لمساعدة هيئة التدريس في إدارة المقررات الدراسية، لافتًا إلى أنه تم إصدار أدلة تعريفية تشرح بالخطوات كيفية التسجيل على المنصة ومساعدة هيئة التدريس في إدارة المقررات الدراسية وتقديم تجربة تعليمية أفضل.

وتضم منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، علاوة على نظام تأميني على أعلى مستوى للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الموجودة بالمنصة.

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