بسمة: معرفش اتصبت بكورونا قبل مهرجان الجونة ولا بعده

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أكدت الفنانة بسمة أنها لا تعلم إذا كانت قد أصيبت بفيروس كورونا قبل حضورها لمهرجان الجونة أو خلاله، لافتة أنها قامت بإجراء المسحة الطبية بعد عودتها بيومين من المهرجان، وظهرت النتيجة إيجابية.



وأوضحت بسمة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المُذاع عبر القناة المصرية الأولى والذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أنها لم تلتزم بالإجراءات الوقائية، وأن الأعراض التي شعرت بها كانت خفيفة، وأنها لم يكن قد ظهر عليها أي أعراض الفيروس أثناء قيامها بإجراء المسحة الطبية، ولكنها بعد يومين فقدت القدرة على الشم.



وفي سياق آخر، تنتظر بسمة حاليًا عرض فيلمها الجديد "قبل الأربعين"،

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز حسام، بطولة معتز هشام، لبنى ونس، محمد علي رزق، هالة فاخر، داليا مصطفى، إيهاب فهمي.





