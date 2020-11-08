رينارد يُعلن قائمة السعودية لوديتي جامايكا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:27 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الأسماء المُختارة التي تستعد للمشاركة في المعسكر الإعداد الذي سيُقام في الرياض.


ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب جاميكا في مباراتين وديتين يومي الرابع عشر والسابع عشر من شهر نوفمبر الجاري على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.


وجاءت قائمة السعودية على النحو التالي :-


"محمد اليامي، عبد الله العويشير، حبيب الوطيان، عبد الله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، محمد البريك، عبد الله حسون، سلمان الفرج".

"ومحمد كنو، عبد الإله المالكي، تركي العمار، عبد المجيد الصليهم، حسين المقهوي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، هتان باهبري، نواف العابد، عبدالفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان، عبد الله الحمدان".

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