طبيب ذكورة: "الراجل لما بيحضن مراته ضغطه بينخفض" (فيديو)

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قال الدكتور خالد سالم، استشاري أمراض الذكورة والعقم، إن تأثير مشكلة ضعف الانتصاب على الحياة الأسرية ضخم جدًا وليس بسيط، خاصة في بداية الحياة الزوجية التي لم تستقر بعد، وفي نهايات العمر قد يؤدي أيضًا ضعف الانتصاب إلى افساد العلاقة الزوجية، معقبًا: "الحياة هتبقى جافة بدون علاقة زوجية، خاصة بعد زواج الأولاد".



وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، أن حصر العلاقة الزوجية في الاستمتاع أو على أنها واجب أمر غير صحيح، معقبًا: "العلاقة الزوجية هي رباط في المشاعر بين الزوجين، الراجل لما بيحضن مراته ضغطه بينخفض".



ولفت إلى أن ضعف الانتصاب له أسباب عضوية ونفسية، موضحًا أن الاسباب النفسية للضعف الجنسي لا تزيد عن 10%، أما الاسباب العضوية فهي كثيرة مثل السكر والضغط وتصلب الشرايين والسمنة وتناول المخدرات والكحول

