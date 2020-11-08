بالصور .. إقبال الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات بالقليوبية

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شهدت مقار لجان انتخابات مجلس النواب بالقليوبية، اليوم الأحد، بدء توافد الناخبين على اللجان، في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية لمحافظات المرحلة الثانية، وسط تشديدات أمنية مكثفة بمراكز ومدن المحافظة.



وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، أبوابها اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.