خبيرة طاقة تحذر من وضع سلة القمامة أمام باب الشقة لهذا السبب (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة سهى عيد، خبيرة طاقة المكان، إن الطاقة علم صيني قديم له باع كبير في أمريكا وفرنسا وإيطاليا والكثير من الدول المتقدمة، لافتة إلى أن الشركات العملاقة تعمل بمسارات الطاقة الغير مرئية في المكان، وهذا العمل منتشر بصورة كبيرة في العالم، وهي تعمل على نشر هذا العالم في الوطن العربي ومصر.
وتابعت "عيد"، خلال حوارها مع الإعلاميتان إيمان يسري وياسمين هنداوي، ببرنامج "هي شوجر"، المذاع على فضائية:"صدى البلد"، أن البعض في الماضي كان يتحدث بأن طاقة المحل غير إيجابية أو مريحة، أو أن عتبة " المكان" غير جيدة، وهذا جوهر علم طاقة المكان، معقبة: "ممكن عروسين يروحوا مكان جديد يطلقوا، فنعرف أن المكان ده طاقته سلبية"
ولفتت إلى أن إيجابية طاقة المكان تحدد من خلال منظومة علمية متكاملة ترجع إلى هندسة الفراغ، من خلال توظيف الفراغ الموجود في الحمام، وتحديد أماكن الحمامات وأماكن فتح الشبابيك والأبواب بصورة علمية، معقبة: "ممكن نظبط المكان بصورة عشوائية فيبقى المكان طاقته حلوة، وممكنة يبقى وحش،... يا بختك يا أبو بخيت"
وأشارت إلى أن المكان الذي يدخل منه الضيف يجب أن يكون كبيرًا، وهناك ضرورة للاهتمام باب المنزل أو الفيلا، معقبة:" لازم يكون لون الباب فاتح، لأن مسارات الطاقة الغير مرئية في المكان تنجذب إلى الأماكن الجميلة".
وشددت على ضرورة عدم وضع سلة القمامة أمام باب الشقة، واستبدلها ببعض الزرع، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام باب الشقة وأن يفتح بسهولة، لأن هذا يعبر عن وجود صراع في الحياة.

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