خبيرة طاقة: "اللي عايز يبقى معاه فلوس يعمل الكلام ده" (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة سهى عيد، خبيرة طاقة المكان، إن هناك ضرورة لوضع أي شيء مدور في مدخل المنزل مثل طاولة مستديرة ووضع عليها ورد أو خلافه، وإذا كانت المساحة قليلة، فهناك إمكانية لوضع سجادة مستديرة، لتحريك مسارات الطاقة الغير مرئية.
وتابعت "عيد"، خلال حوارها مع الإعلاميتان إيمان يسري ياسمين هنداوي، ببرنامج "هي شوجر"، المذاع على فضائية:"صدى البلد"، أن الطاولة المستديرة التي يجلس عليها رؤساء الدول تهدف للمساوة بين جميع القادة، لأنه لا يوجد بها أي بروز، عكس الطاولة المستطيلة التي تعطي لأحد الزعماء من خلال الجلوس في مكان معين بأنه أعلمة مكانة، معقبة:" ليها حياتنا ماتكنوش زي الطاولة المستدير"
وأشارت إلى وضع المطبخ أمام باب الشقة يؤدي إلى زيادة الفقر، معقبة: "الفلوس بتتنظر لما يكون البوتجاز أمام باب الشقة، لأنه بيعتبر المركز المالي الخاص بالبيت، جدتك زمان كانت بتعمل كده".
وأضافت أن المرآة تعطي طاقة سلبية في غرفة النوم، ولذلك يجب إبعاد أي مرآة عن غرفة النوم، وحصرها في الصالة، معقبة: "الجيل الجديد أفسد الدنيا بوضع المرآة في المنزل دون أي ضوابط، أنا اللي علم اللي بقوله ده سري، وهو معد للملوك والأباطرة، وليس عامة الشعب"
وأوضحت: "لو عايزين يبقا معانا فلوس، لا يجب أن يكون الحائط الذي يلي رأسنا أثناء النوم الحمام، وفي هذه الحالة يجب وضع الدولاب بجوار الحمام، لكي نفصل طاقة الحمام عن طاقة غرفة النوم، خاصة أن الحمام يوجد به مياه، والمياه متحركة، وهذا يؤدي إلى حياة مستقرة، ولو احنا غير مستقرين، عمرنا ما هنجذب الفلوس في حياتنا"

أخبار تهمك

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و نصف

شاهد| بعد الانتخابات الأمريكية.. أديب: "مش عايز حد يكلمني عن تمكين الشباب"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يرصد 20 مليون جنيه لحسم صفقة مميزة

منذ أقل من ساعتين

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ يومين

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

موقع أمريكي يكشف أبرز المرشحين لتولي المناصب الرئيسية في إدارة بايدن

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

07:58 ص

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه