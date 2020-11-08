خبيرة طاقة: "اللي عايز يبقى معاه فلوس يعمل الكلام ده" (فيديو)

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قالت الدكتورة سهى عيد، خبيرة طاقة المكان، إن هناك ضرورة لوضع أي شيء مدور في مدخل المنزل مثل طاولة مستديرة ووضع عليها ورد أو خلافه، وإذا كانت المساحة قليلة، فهناك إمكانية لوضع سجادة مستديرة، لتحريك مسارات الطاقة الغير مرئية.

وتابعت "عيد"، خلال حوارها مع الإعلاميتان إيمان يسري ياسمين هنداوي، ببرنامج "هي شوجر"، المذاع على فضائية:"صدى البلد"، أن الطاولة المستديرة التي يجلس عليها رؤساء الدول تهدف للمساوة بين جميع القادة، لأنه لا يوجد بها أي بروز، عكس الطاولة المستطيلة التي تعطي لأحد الزعماء من خلال الجلوس في مكان معين بأنه أعلمة مكانة، معقبة:" ليها حياتنا ماتكنوش زي الطاولة المستدير"

وأشارت إلى وضع المطبخ أمام باب الشقة يؤدي إلى زيادة الفقر، معقبة: "الفلوس بتتنظر لما يكون البوتجاز أمام باب الشقة، لأنه بيعتبر المركز المالي الخاص بالبيت، جدتك زمان كانت بتعمل كده".

وأضافت أن المرآة تعطي طاقة سلبية في غرفة النوم، ولذلك يجب إبعاد أي مرآة عن غرفة النوم، وحصرها في الصالة، معقبة: "الجيل الجديد أفسد الدنيا بوضع المرآة في المنزل دون أي ضوابط، أنا اللي علم اللي بقوله ده سري، وهو معد للملوك والأباطرة، وليس عامة الشعب"

وأوضحت: "لو عايزين يبقا معانا فلوس، لا يجب أن يكون الحائط الذي يلي رأسنا أثناء النوم الحمام، وفي هذه الحالة يجب وضع الدولاب بجوار الحمام، لكي نفصل طاقة الحمام عن طاقة غرفة النوم، خاصة أن الحمام يوجد به مياه، والمياه متحركة، وهذا يؤدي إلى حياة مستقرة، ولو احنا غير مستقرين، عمرنا ما هنجذب الفلوس في حياتنا"

