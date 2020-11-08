أخصائية تغذية: الكرش سببه الضغط النفسي والعصبي (فيديو)
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:56 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة منال حافظ، أخصائية التغذية الغذائية، إن أشكال الجسم أربع أنواع، الأول: الجسم الذي لديه بروز في البطن، وهذا ناتج من الضغط النفسي والعصبي، معقبة:" اللي عنده توتر بيعوض التوتر بالأكل، مما يزيد من حجم الكرش"
وتابعت"حافظ" خلال حوارها مع الإعلاميتان إيمان يسري ياسمين هنداوي، ببرنامج "هي شوجر"، المذاع على فضائية:"صدى البلد"، أن النوع الثاني: هو الشخص الذي يعاني من وجدود "جِناب" بسبب تناوله طعام مسكر أو فاكهة مسكرة، أما النوع الثالث: فهو الشخص الذي يعاني من السمنة في الجزء السفلي، وهذا الأمر تعاني منه السيدات أكثر من الرجال، وهو ناتج من زيادة هرمون الأنوثة.
وأشارت إلى أن النوع الرابع: هو الشخص الذي يعاني من ترهل في الذراع، وهذا ناتج من وجود نقص في فيتامين "د"، وبعض الفيتامينات الأخرى.
وتابعت"حافظ" خلال حوارها مع الإعلاميتان إيمان يسري ياسمين هنداوي، ببرنامج "هي شوجر"، المذاع على فضائية:"صدى البلد"، أن النوع الثاني: هو الشخص الذي يعاني من وجدود "جِناب" بسبب تناوله طعام مسكر أو فاكهة مسكرة، أما النوع الثالث: فهو الشخص الذي يعاني من السمنة في الجزء السفلي، وهذا الأمر تعاني منه السيدات أكثر من الرجال، وهو ناتج من زيادة هرمون الأنوثة.
وأشارت إلى أن النوع الرابع: هو الشخص الذي يعاني من ترهل في الذراع، وهذا ناتج من وجود نقص في فيتامين "د"، وبعض الفيتامينات الأخرى.