أخصائية تغذية: الكرش سببه الضغط النفسي والعصبي (فيديو)

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قالت الدكتورة منال حافظ، أخصائية التغذية الغذائية، إن أشكال الجسم أربع أنواع، الأول: الجسم الذي لديه بروز في البطن، وهذا ناتج من الضغط النفسي والعصبي، معقبة:" اللي عنده توتر بيعوض التوتر بالأكل، مما يزيد من حجم الكرش"

وتابعت"حافظ" خلال حوارها مع الإعلاميتان إيمان يسري ياسمين هنداوي، ببرنامج "هي شوجر"، المذاع على فضائية:"صدى البلد"، أن النوع الثاني: هو الشخص الذي يعاني من وجدود "جِناب" بسبب تناوله طعام مسكر أو فاكهة مسكرة، أما النوع الثالث: فهو الشخص الذي يعاني من السمنة في الجزء السفلي، وهذا الأمر تعاني منه السيدات أكثر من الرجال، وهو ناتج من زيادة هرمون الأنوثة.

وأشارت إلى أن النوع الرابع: هو الشخص الذي يعاني من ترهل في الذراع، وهذا ناتج من وجود نقص في فيتامين "د"، وبعض الفيتامينات الأخرى.

