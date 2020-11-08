تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
عبد القادر عرابي
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يحل يوفنتوس ضيفاً على ملعب أوليمبيكو ظهر اليوم الأحد 8 نوفمبر، لمواجهة مضيفه لاتسيو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس لاستغلال الدفعة المعنوية التي تحصل عليها الفريق، بعد انتصارين على حساب سبازيا وفرينكفاروزي في الدوري ودوري الأبطال بنتيجة 4/1.

ويأمل يوفنتوس في إضافة 3 نقاط جديدة، لمواصلة الزحف على الصدارة، التي يمتلكها ميلان.

تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف عصراً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت جرينتش.

ومن المنتظر أن يبدأ أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.
خط الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – ميريح ديمرال.
خط الوسط: خوان كوادرادو – رودريجو بيتنانكور – أرثر ميلو – ديان كولوسيفيسكي – فيديريكو كييزا.
خط الهجوم: ألفارو موراتا – كريستيانو رونالدو.

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