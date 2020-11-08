أخصائية تغذية: القرفة والثوم تقلل الاحتياج للسكر (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة منال حافظ، أخصائية التغذية الغذائية، إن الشخص الذي يعاني من وجود السمنة في منطقة البطن، فعليه أن يتناول الموز والشوفان، أما الشخص الذي يحب السكر، فمن الممكن أن يتناول الشوكولاتة الدايت، أو بعض الأطعمة التي تقلل الإحساس بالأطعمة المسكرة مثل القرفة أو الثوم.
وتابعت"حافظ" خلال حوارها مع الإعلاميتان إيمان يسري ياسمين هنداوي، ببرنامج "هي شوجر"، المذاع على فضائية:"صدى البلد"، أن الثوم يؤدي إلى الابتعاد عن تناول السكريات بصورة كبيرة جدًا، معقبة:" البهارات اللاذعة تقلل الاحساس بالاحتياج بالسكريات".
وأشارت إلى أن الشخص الذي يعاني من سمنة في الجزء السفلي، فعليه أن يبتعد عن النشويات، ويتناول الخضروات بصورة كبيرة، أما النوع الذي يعاني من السمنة في الذراع، فعليه أن يتناول فيتامين "د".

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