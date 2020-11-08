ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الأحد 8 - 11 – 2020

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:41 ص
ترتيب الدوري الايطالي
ترتيب الدوري الايطالي
عبد القادر عرابي
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انتهت مباريات السبت 7 نوفمبر من الدوري الإيطالي، بتعادل سلبي بين بارما وضيفه فيورنتينا بدون أهداف، ضمن الجولة السابعة.

وتغلب كالياري بهدفين نظيفين على ضيفه سامبدوريا، فيما تلغب سبازيا بسهولة على ضيفه بينيفينتو بثلاثية دون رد.

وابدأت الجولة، أول أمس الجمعة 6 نوفمبر، بتعادل سلبي بين ساسولو وضيفه أودينيزي.

وتقام اليوم الأحد، العديد من اللقاءات الهامة في الدوري الإيطالي، حيث يحل يوفنتوس ضيفاً على لاتسيو بملعب الأوليمبيكو.

كما يحل إنتر ميلان، ضيفاً على ملعب "جيويس ستاديوم" لمواجهة أتالانتا في قمة منتظرة، بينما يستضيف ميلان المتصدر، نظيره هيلاس فيرونا.

ويتواجه روما مع مضيفه جنوى، بينما يستضيف تورينو نظيره كوروتوني، ويواجه بولونيا ضيفه نابولي.

وفيما يلي، ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات الأحد 8 نوفمبر.

1- ميلان 16 نقطة.
2- ساسولو 15 نقطة.
3- يوفنتوس 12 نقطة.
4- أتالانتا 12 نقطة.
5- نابولي 11 نقطة.
6- إنتر ميلان 11 نقطة.
7- هيلاس فيرونا 11 نقطة.
8- روما 11 نقطة.
9- سامبدوريا 10 نقاط.
10- كالياري 10 نقاط.
11- لاتسيو 10 نقاط.
12- فيورنتينا 8 نقاط.
13- سبازيا 8 نقاط.
14- بولونيا 6 نقاط.
15- بارما 6 نقاط.
16- بينيفينتو 6 نقاط.
17- جنوى 5 نقاط.
18- تورينو 4 نقاط.
19- أودينيزي 4 نقاط.
20- كوروتوني نقطة واحدة.

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