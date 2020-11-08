الزمالك يرصد 20 مليون جنيه لحسم صفقة مميزة
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:12 ص
ريهام عبد المحسن
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قام مسئولو الزمالك بتقديم عرض إلى سموحة من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق حسام حسن.
وذكر مصدر مطلع من داخل سموحة السكندري أن مسئولى سموحة أعلنوا عن رغبة الزمالك في التعاقد مع حسام حسن نجم هجوم الفريق في فترة الانتقالات الحالية.
وقدم مسئولو الزمالك عرضًا تبلغ قيمته 20 مليون جنيه من أجل التعاقد مع حسام حسن، حيث شاهد باتشيكو المدير الفني للزمالك تسجيلات لحسام حسن ووافق على التعاقد معه خوفًا من رحيل مصطفى محمد للاحتراف.
وأشاد باتشيكو بمستوى وآداء حسام حسن وقدراته ووافق على التعاقد معه وأكد أنه يمتلك مواصفات المهاجم القناص ومازالت المفاوضات مستمرة بين الناديين بشأن اللاعب.
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