موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على ريال بيتيس

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:10 ص
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على ريال بيتيس، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وستتوقف الدوريات حول العالم خلال الأيام المقبلة، بسبب الأجندة الدولية للفيفا والتي يلعب خلالها المنتخبات في التصفيات القارية.

ويلتقي البارسا بعد هذا التوقف مع فريق أتليتكو مدريد، يوم السبت 21 نوفمبر في اللقاء الذي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

وسيلعب لويس سواريز مباراته الأولى أمام فريقه السابق برشلونة بقميص أتليتكو مدريد، بعد انتقاله خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

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