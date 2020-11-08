"لقد فعلناها".. جوليا روبيرتس تعلق على فوز بايدن

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
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عبرت النجمة العالمية جوليا روبيرتس عن سعادتها بعد ظهور نتائج تشير إلى فوز المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن عبر تعليقها على حسابها على إنستجرام: "لقد فعلناها".

وكتبت النجمة المشهورة معبرة عن فرحتها لنتائج التصويت على صفحتها على إنستغرام:

"لقد فعلناها". مضيفة: "بدأنا نتعافى".

وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أعرب عن اعتزازه بما أسماه اختيار الأمريكيين له رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وسائل إعلام أمريكية تحقيقه عدد الأصوات اللازم للفوز بالمنصب.

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