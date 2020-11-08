درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأحد، كشفت فيه أنه درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض.

وقالت إنه يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وأوضحت، أن البلاد تتعرض لفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم -مطروح- الإسكندرية -رشيد- بورسعيد - العريش)، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد، وفرص أمطار على جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 24
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 19 والعظمى 24
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 21
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 22
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 19 والعظمى 22
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة في السويس الصغرى 19 والعظمى 24
درجات الحرارة في العريش الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في رفح الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 26
درجات الحرارة في طابا الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 08 والعظمى 18
درجات الحرارة في الطور الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 28
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 21 والعظمى 27
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 28
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة في قنا الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 28
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 25 والعظمى 29
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 30

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