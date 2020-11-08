نجوم الفن يدعمون نشوى مصطفى من خلال "الفجر الفني" (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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قدم الفنانون الدعم للنجمة نشوي مصطفي، من خلال الفجر الفني بعد إصابتها بفيروس كورونا المنتشر في العالم، واحتجزها داخل إحدى المستشفيات الحكومي بالقاهرة لتلاقي العلاج.

ووجهت الفنانة منال سلامة، رسالة لنشوي مصطفي، عبر فويس خاصة "للفجر الفني" قائلة "يا نشوي حبيبتي انتي عدي عليكي حاجات أصعب من كده بكتير وان شاء الله يا حبيبتي هترجعي احسن من الأول عشان انتي قوية، وربنا واقف معاكي، وادعو يا جماعة ل نشوي بظهر الغيب ربنا يشفيها ويشفي كل مريض

كما قام الفنان تامر فرج، بتسجيل فيديو خاص للنجمة نشوي مصطفي، عبر الفجر الفني "قائلا" صديقتنا العزيز نشوي مصطفي، يارب تقومي ان شاء الله بالسلامة ومتقلقيش الموضوع بسيط جدا وان شاء الله ترجعي تنوري الشاشة".

وقال الفنان جمال يوسف:" أنا بوجه رسالة ل الفنانة واختي نشوي مصطفي، ربنا يشفكي يارب ويرجعك لبيتك وجوزك".

وأضاف "طول عمرك فنانة محترمة، مشيرًا إلى أنه كان يسجل معاها منذ 3 أسابيع وإنها قالت له احنا اخوات ولازم نقف مع بعض".

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