لبني عزت: مي عز الدين احتضنتني كوجه جديد.. وشخصيتي في "خيط حرير" بها مفاجآت





عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.









أعربت الفنانة الشابة لبنى عزت، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "خيط حرير"، للنجمة مي عز الدين، مشيرة إلى أن دورها فى العمل ستكون به مفاجآت كثيرة.وقالت لبني عزت لـ"الفجر الفني"، أن من رشحها للدور هو المخرج المنفذ كريم مدحت، ثم بعد ذلك قامت بعمل البروفات الخاصة بالدور، وبالفعل وافق عليها مخرج العمل إبراهيم فخر، موضحة أنه ليس أول تعاون يجمعها به، حيث إنها تعاونت معه من قبل فى مسلسلي "رسايل، زلزال".وأشارت لبني عزت إلى أن قصة "سماح" التى تلعب شخصيتها فى المسلسل ستكون قريبة من قصة "مسك" التى تجسدها الفنانة مى عز الدين، ومع الأحداث سوف نشاهد ماذا ستفعل "سماح" هل ستتصرف مثل "مسك" أم لا.وعن التعاون مع النجمة مي عز الدين، قالت "التعامل مع مي جميل جدا وهى بتتعامل معايا كأخت كبيرة وأنا بحس إنها شبهي في حاجات كتير وأنا بتعلم منها عشان هى خبرة وممثلة شاطرة جدا وهى احتضنتي كوجه جديد".واختتمت حديثها قائلة: "أما بالنسبة للتعاون مع المخرج إبراهيم فخر فأنا اعتبره الأب الروحي لي وهو بيتعامل معايا على إني اكتشاف وهو فعلا مكتشفني وأداني فرصة كبيرة ونصائح كثيرة ودايما يديني الثقة وأنا سعدت جداً بالعمل معه".يذكر أن "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود