عاجل| بايدن لـ أسر ضحايا فيروس كورونا: سأواسيكم

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بمحاربة فيروس كورونا، مشددا على أنه سيعين فريقا علميا لوضع خطة لمكافحة الفيروس الذي فتك بملايين الأمريكيين.





ووجه "بايدن"، في خطاب له، قبل قليل، من "ويلمنتغون" بعد إعلان فوزه بالانتخابات، بثته قناة العربية، رسالة إلى أس ضحايا الذين توفوا بكورونا: "كنت أفكر في الأيام الماضية في ابني (بو) المتوفى، وأقول لمن فقدوا أبنائهم أني سأواسيكم، وأقول لكم أن الرب سيرفعكم وسيجعلكم مثل الأبناء".





وتابع: "الآن نسير في مسار الرب، وبكل قلوب قوية، والإيمان بالحرية والعدالة، دعونا نكون أمة موحدة ومتعافية، ولم يكن هناك أي شيء لم نجربه من أجل العظمة".



