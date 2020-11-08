التشكيل المتوقع ليوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره لاتسيو، اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر الجاري، على ملعب أوليمبيكو في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وستنطلق صافرة البداية الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثالثة وثلاثون دقيقة عصرًا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الحادية عشر وثلاثون دقيقة صباحًا بتوقيت جرينتش.

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport hd 7 التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإيطالي الممتاز.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي  برصيد 12 نقطة، فيما يأتي لاتسيو في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.


التشكيل المتوقع ليوفنتوس:-

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي، ميريح ديميريل، دانيلو

خط الوسط: أدريان رابيو، ديان كولوسيفسكي، خوان كوادرادو، رودريجو بينتانكور 

خط الوسط الهجومي: وستون ماكيني

خط الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو 


التشكيل المتوقع للاتسيو:-

حراسة المرمى: بيبي رينا

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي، باتريس، ويسلي هويدت

خط الوسط: لويس ألبيرتو، محمد فارس، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، آدم ماروشيتش، ماركو بارولو

خط الهجوم: فيليبي كايسيدو، خواكين كوريا

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