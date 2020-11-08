حسام حسن: جيل الشباب 2012 مظلوم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث حسام حسن، نجم منتخب الشباب سابقًا عن كواليس أولمبياد لندن 2012 بقيادة هاني رمزي، المدير الفني للفراعنة وقتها.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أمنية حياتى كانت الاحتراف لكن الظروف لم تخدمني، منتخب الشباب جيل 2009 كان يضم عناصر مميزة".

وكشف حسام حسن أن الجيل الماضي كان مظلومًا ولم يأخذ فرصته الحقيقة مثل الجيل الحالي وذلك بسبب فترة توقف الدوري بعد أحداث بورسعيد.

وأتم: "جيلنا نجح في ظهور جيل كبير وعظيم أمثال محمد صلاح الذي أصبح أفضل لاعبي الأهلي".

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