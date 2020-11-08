عاجل.. بايدن يوجه رسالة لمن انتخبوا ترامب: أتفهم إحباطكم

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن المجتمع الأفريقي وقف بقوة في الحملة، وهو ليس مثل الرئيس السابق ترامب.





وأضاف "بايدن"، في خطاب له، قبل قليل، من "ويلمنتغون" بعد إعلان فوزه بالانتخابات، بثته قناة العربية: "كل من صوتوا لترامب، أنا أفهم الإحباط والخيبة، فأنا خسرت مرتين، وأتفهم ذلك، ودعونا نستمع لبعض البعض، وعلينا ألا نعامل خصومنا كأعداء، إنهم أمريكيون".



