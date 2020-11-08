عاجل.. كمالا هاريس: لن أكون آخر امرأة تتولى منصب نائب الرئيس

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:35 ص
كمالا هاريس
كمالا هاريس
الفجر
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قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، كمالا هاريس، إن ديمقراطية الولايات المتحدة قوية كقتالنا من أجلها، وهي ليست حالة ولكنها فعل، وحمايتها يتطلب كفاحا وتضحية، ونحن الشعب لدينا القوة لبناء مستقبل أفضل.

وأضافت "هاريس"، في خطاب، قبل قليل، من "ويلمنتغون" بعد إعلان فوز بايدن في الانتخابات، بثته قناة العربية: أنتم بدأتم يوما جديدا للولايات المتحدة، وشكرا للفريق الرائع الذي قاد الحملة، ولجعل هذا النصر ممكنا، ولكل الموظفين في كل الولايات لاحتساب كل الأصوات، لقد حميتم نزاهة ديمقراطيتنا.

وتابعت: "أنتم اخترتم الأمل والعلم، والحقيقة، واخترتم جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وهو مثل الطبيب الذي يوحد البلاد، ولديه خبرة قوية، وسوف يساعدنا كأمة، وهو رجل ذو قلب كبير، يحب بدون توقف".

وأوضحت، أن "بايدن"، تخطى العراقيل، وعين امرأة في هذا المنصب، ورغم كوني أول امرأة، لن أكون الأخيرة، وسأكون نائبة لكل الأمريكي، والآن العمل الصعب والضروري والجيد يبدأ.

وفي وقت سابق، من أمس السبت، نشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية خبر فوز جو بايدن المرشح الديمقراطي للسباق الرئاسي بالولايات المتحدى الأمريكية، بناءً على نتيجة ولاية بنسلفانيا التي حسمت الأمر.

وقالت الشبكة الأميركية إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 284 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما يحتاج المرشح 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، للفوز بالانتخابات.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

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