فينيسيوس: "بيكيه أفضل مدافع.. ولا أرى الانتقادات أشغل ألعاب الفيديو أفضل"
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:29 ص
أنس عبدالغني
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كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن طبيعة العلاقة التي تربطه بزملائه في الميرنجي، وطريقة تعامله مع الانتقادات.
وقال فينيسيوس في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت": "بيكيه هو أفضل مدافع دفاع في الليجا خارج ريال مدريد؟".
وأضاف: اهتم بالانتقادات التي توجه لي من عائلتي وأعضاء النادي والزملاء الذين يعتنون بي كمارسيلو وكاسيميرو، إنهما دائما يحاولان مساعدتي ووضعي على المسار الصحيح".
وواصل: الانتقادات دائمًا موجودة لكوني في أكبر فريق بالعالم، فلا أرى الكثير مما يقال، فأنا أشغل التلفاز فقط من أجل ألعاب الفيديو.
وواصل : أنا سعيد تمامًا، نحن في ريال مدريد من أجل المساعدة، عمري 20 عامًا ورودريجو يبلغ 19 عامًا، وننافس لاعبين رائعين في مراكزنا مثل هازارد وأسينسيو، يجب أن نكتسب خبرة ونظهر اهتمامنا، لأن هذا يساعدنا في الملعب