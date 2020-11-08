الإسماعيلي يفضل حارس آخر في الزمالك عن ضم عواد













رفض نادي الإسماعيلي تقديم عرض لحارسه السابق محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك في الوقت الحالي، رغم وجود نقص في مركز حراسة المرمى بقلعة الدراويش خلال الفترة الأخيرة.





واقترب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي من إتمام التعاقد مع عامر عامر حارس مرمي نادي الإنتاج الحربي في ظل معاناة النادي خلال الفترة الماضية ورغبته في التدعيم في مركز حراسة المرمى.





ويفضل الأسماعيلي في الوقت الحالي استعارة محمد صبحي حارس مرمي نادي الزمالك لمدة موسم على استقطاب محمد عواد لصفوفه خلال منافسات الموسم المقبل، خاصة وأن الأخير قام بأفعال ضد النادي خلال فترة رحيله إلى نادي الزمالك.



