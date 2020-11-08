تشكيل أرسنال المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره أستون فيلا اليوم الأحد 8 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق أرسنال ضد نظيره أستون فيلا اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ أرسنال مباراة اليوم ضد أستون فيلا بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: أيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: سيادكو لاسيناك، دافيد لويز، شكودران موستافي

خط الوسط: محمد ألنني، هيكتور بليرن، جرانيت تشاكا، كيران تيرني

خط الهجوم: إيمريك أوباماينج، اليكساندر لاكازيت، بيبي.

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