سموحة يعلن عودة الثنائي المعار للأهلي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عودة ناصر ماهر وصلاح محسن إلى صفوف الأهلي في الموسم الجديد بشكل رسمي.

وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الأهلي أبلغ ناصر ماهر وصلاح محسن بالعودة في الموسم الجديد".

وتابع: "الثنائي مميز وقدم مستوى متميز مع سموحة وكنت أتمنى استمرارهم وأتمنى لهم التوفيق دائمًا".

وكشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي المعار إلى صفوف سموحة حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: " اتفقنا مع الأهلي علي استمرار محمد عبد المنعم في الموسم الجديد".

وتابع: "محمد عبدالمنعم لاعب كبير وإضافة لنادي سموحة".

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