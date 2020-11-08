عاجل.. كلمة للرئيس الأمريكي المنتخب بعد قليل

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:53 ص
جو بايدن
جو بايدن
الفجر
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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن سوف يلقي كلمة بعد قليل.

وفي وقت سابق، من أمس السبت، نشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية خبر فوز جو بايدن المرشح الديمقراطي للسباق الرئاسي بالولايات المتحدى الأمريكية، بناءً على نتيجة ولاية بنسلفانيا التي حسمت الأمر.

وقالت الشبكة الأميركية إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 284 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما يحتاج المرشح 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، للفوز بالانتخابات.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

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