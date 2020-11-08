عاجل.. كلمة للرئيس الأمريكي المنتخب بعد قليل

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن سوف يلقي كلمة بعد قليل.





وفي وقت سابق، من أمس السبت، نشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية خبر فوز جو بايدن المرشح الديمقراطي للسباق الرئاسي بالولايات المتحدى الأمريكية، بناءً على نتيجة ولاية بنسلفانيا التي حسمت الأمر.





وقالت الشبكة الأميركية إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 284 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما يحتاج المرشح 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، للفوز بالانتخابات.



