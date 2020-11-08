داليدا خليل تعترف: نعم تعرضت للتحرش

Advertisements





فاجأت الفنانة اللبنانية داليدا خليل محبيها بجلسة تصوير جديدة من لقاء لها مع إحدى المجلات، وخطفت الأنظار من خلالها.



وخلال اللقاء، تحدثت داليدا عن أمور كثيرة وجاء أبرزها أنها تعرضت للتحرش.





من جانب آخر، شوقت الفنانة اللبنانية داليدا خليل محبيها لمفاجأة جديدة تحضرها لهم خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.



وشاركت متابعيها بجلسة تصوير جديدة؛ ظهرت من خلالها بشعر كيرلي وعلقت على الصور قائلة: مين قادر يحزر شو عم حضّرلكن.



يذكر أن داليدا خليل كانت قد حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل سر والذي تم إعادة عرضه خلال السباق الرمضاني المنصرم.