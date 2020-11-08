تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا بالدوري الاسباني

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه مساء اليوم الأحد نادي ريال مدريد نظيره فالنسيا ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الماستيا الدولي بمدينة فالنسيا.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي : كورتوا 

خط الدفاع: راموس، فاران، ميندي، كاربخال. 

خط الوسط: توني كروس، كاسميرو، فالفيردي. 

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، أسينسيو.

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