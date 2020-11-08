ناصر ماهر يتحدث عن طموحه مع المنتخب الأولمبي









أكد ناصر ماهر، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن الفريق أسرة واحدة والأجواء رائعة.





وقال ناصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نستعد بشكل جيد لمباراتي كوريا والبرازيل، نستطيع تحقيق ميدالية أولمبية لأننا نملك امكانيات لذلك".





وأكمل: "استمرينا انا وطاهر مع الفريق رغم اصابتنا في بداية البطولة، وكنا نقدر على الخروج من المعسكر لكننا استكملنا لدعم الفريق، وفي النهاية تم تعويضنا بالتتويج بالبطولة".



