ناصر ماهر يتحدث عن طموحه مع المنتخب الأولمبي
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:27 ص
أحمد عصام
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أكد ناصر ماهر، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن الفريق أسرة واحدة والأجواء رائعة.
وقال ناصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نستعد بشكل جيد لمباراتي كوريا والبرازيل، نستطيع تحقيق ميدالية أولمبية لأننا نملك امكانيات لذلك".
وأكمل: "استمرينا انا وطاهر مع الفريق رغم اصابتنا في بداية البطولة، وكنا نقدر على الخروج من المعسكر لكننا استكملنا لدعم الفريق، وفي النهاية تم تعويضنا بالتتويج بالبطولة".
وأتم: "حزنت لعدم استدعائي لمنتخب مصر الأول لكني سعدت بردود فعل الجماهير بعدم وجودي، كان طموحي الفترة الحالية هو اللعب مع الفريق الأول، لكن لا يوجد مشكلة بعد عودتي للمنتخب الأولمبي".
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