نيكولا معوض يشارك محبيه صورة مع محبوبته.. وهذه رسالته لها

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:44 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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نشر الممثل اللبناني ​نيكولا معوض​، صورة تجمعه بحبيبته في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر معوض بالسيارة إلى جانب حبيبته، بإطلالة عفوية وطبيعية، وقد لفتت الأخيرة الأنظار بجمالها الطبيعي وملامحها الأوروبية، وإعتبر بعض متابعي معوض أن هناك شبه كبير قائم بينهما.

وعلق معوض على الصورة قائلاً: "أوقات منفشل.. أو.. منفكّر حالنا فشلنا..و الوقت بيمرق.. و فجأة بدون سابق إنذار، الله بيفرجينا انّو يلّي نحنا كنّا مفكرينا "تجارب فاشلة" ما هي إلّا بواب هوّي سكّرها بوجنا لأنّو عندو باب أحلى بكتير بدّو يفتحُه قدّامنا...".

وعبر معوض عن حبه لحبيبته معلقاً: "لمّا استسلَمت، الله عطاني أحلى رَسم.. انتي".

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