سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:19 ص
جو بايدن
جو بايدن
الفجر
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بينما تأخذ نشوة الفرحة الآلاف من الأمريكيين المحتفلين بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، يحبس العالم أنفاسه، وتنظر عيونه بترقب حذر لسياسات السيد القادم للبيت الأبيض، فلا شك أن الجالس على المكتب البيضاوي يمتلك من أوراق اللعب في السياسة ما لا يمتلكه أي رئيس آخر في العالم.

ولكن بالعودة إلى تصريحات بايدن وخطاباته خلال الأيام الماضية، يمكن استنتاج أهم الملفات التي قال إنه يضعها على رأس قائمة أولوياته لينفذها خلال أيامه الأولى في منصبه الجديد رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

ونعرض لكم في السطور التالية قائمة بهذه الملفات:
1- سيسعى إلى السيطرة على جائحة كورونا بعد إصابة نحو 10 ملايين شخص من شعبه.
2- سيفرض الكمامات في جميع أنحاء البلاد، وينشيء ما يسمى بـ"مجلس فحوص الجائحة"، وهو شراكة بين القطاعين الخاص والعام، كما سيتيح فحوص وعلاجات، ولقاحات الفيروس بالمجان للأمريكيين.
3- سيغير السياسات الاقتصادية لسابقه الرئيس دونالد ترامب، ويلغي التخفيضات الضريبية التي أقرها، ويضع خطة للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن الجائحة.
4- سيقر ما يسمى بـ"قانون المساواة" لمكافحة التمييز بين المواطنين سواء على أساس الجنس أو النوع.
5 سيشكل مجلسا جديدا يطلق عليه "مجلس البيت الأبيض بشأن المساواة بين الجنسين"، بهدف دعم حقوق المرأة. 
6- سيسعى لسن تشريعات للسيطرة على انتشار الأسلحة، وخاصة الأسلحة الهجومية، بسبب ما تعانيه بلاده من حوادث إطلاق للنار.
7- تعهد بايدن بإرسال مشروع قانون الهجرة للكونجرس في أول يوم لولايته، بهدف إيجاد طريقة لتقنين أوضاع 11 مليون مهاجر يعيشون في أمريكا دون جنسية.
8- سيوقف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ويلغي قرارات حظر السفر المفروضة على مواطني 13 دولة أغلبيتها مسلمة وأفريقية، والتي كان فرضها ترامب.
9- تعهد بالعودة لتمويل منظمة الصحة العالمية، الذي أوقفه سابقه دونالد ترامب.
10- تعهد بالعودة لاتفاق باريس للمناخ، التي انسحب منها ترامب.
11- تعهد بالعودة للاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب.
12- سيمحو شعار "أمريكا أولا" الذي رفعه ترامب، وتعهد بقضاء أول يوم في إجراء مكالمات هاتفية مع حلفاء الولايات المتحدة.
13- تعهد بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي كان يسعى ترامب لإلغائها.
14- سيتخذ قرارًا بشأن مستقبل الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصين، بعد مشاورة حلفاء الولايات المتحدة.
15- سيقنن وضع عشرات الآلاف من اللاجئين الفينزويليين.
16- سيتبع سياسات بيئية مخالفة لترامب، مثل الاعتماد على الطاقة النظيفة وتخفيض انبعاثات غاز انبعاثات الميثان الناجمة عن إنتاج النفط والغاز.
17- سيحظر تأجير الأراضي الاتحادية لاستخراج الفحم والغاز الطبيعي.
18- سيؤسس قسما للعدالة البيئية والمناخية في وزارة العدل.
19- سيعين مدير جديد لمكتب الحماية المالية للمستهلك.
20- سيعمل على توحيد الأمريكيين الذين تسببت سياسات ترامب في الانقسام فيما بينهم.

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