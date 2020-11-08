أحمد أمين لـ"الفجر الفني : هكذا استعددت لتقديم شخصية "رفعت إسماعيل" في "ما وراء الطبيعة".. هذا أصعب مشهد قمت بتصويره في المسلسل.. ولهذا السبب حدثت تغييرات في الراوية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
حوار نادين أحمد نجدي
Advertisements

فنان عبقري وذكي في اختيار أدواره، استطاع أن يقدم ألوان عديدة ومختلفة خلال مشواره الفني، يعشق الفن ومع كل دور يقدمه يثبت أنه صاحب موهبة حقيقية ويبهرك بأدائه الذي يتميز بالبساطة والسلاسة كما يجيد تجسيد كل شخصية يقوم بها، قدم العديد من الأعمال ونجحت وآخرها مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي حقق نجاحاً كبيراً، حديثنا عن الفنان أحمد أمين.

التقى "الفجر الفني " بالفنان أحمد أمين، فتح قلبه لنا وتحدث عن تجربته في مسلسل "ما وراء الطبيعة" وكيفية تجسيده شخصية دكتور رفعت إسماعيل ، وتحدث أيضاً عن أصعب المشاهد التي قام بتصويرها.

وإلى نص الحوار :-

حدثنا عن تجربتك في مسلسل "ما وراء الطبيعة" وما الذي جذبك للعمل؟
كانت تجربة جديدة ومختلفة في كل شئ، ففي البداية أن محب لسلسة روايات ما وراء الطبيعة وكنت أريد يوماً أن أجسد شخصية موجودة في الكتب وتربت عليها أجيال ، تركت علامة في قلوبهم وأذهانهم ، فلم أجد مثل "رفعت إسماعيل " فتمنيت أن أقدم شخصيته ولكن لم أتخيل، وجذبني أيضاً أن المسلسل أصله رواية ولها قاعدة كبيرة من الجماهير، وسلسلة روايات ما وراء الطبيعة حققت نجاح لم تحققه سلسلة روايات من قبل ومبني عليها مسلسل .

وأحببت أن المسلسل سيعرض على منصة Netflix فهذا له مميزات كثيرة وهي إعطاء المنصة لنا حرية وتنظيم أكثر للعمل بأنه يأخذ وقت كافي وفرصة اكثر للعمل في أنه يتجدول ليعرض في وقت محدد فالبتالي اخذنا وقت أكثر للتحضير، والمنصة عالمية مترجمه لأكثر من لغة، وعالمية مسلسل ما وراء الطبيعة بأنه صناعة مصرية 100% بداية من الرواية حتى المؤثرات الصوتية، فهذه فرصة بأن تنتقل الدراما المصرية لمكان آخر .

كيف تم ترشيحك لدور دكتور "رفعت إسماعيل"؟
رد ضاحكاً :"قام المخرج عمرو سلامة بترشيحي فرشحت له ممثلين غيري للقيام بالدور" ، فكنت خائف من المسؤلية لأن كل من قرأ الرواية كون صورة خاصة به، ولكن عمرو سلامة وجدني في شخصية دكتور رفعت إسماعيل، ووجد رابط بيني وبين الشخصية.

هل حدث تغيرات في الراوية عندما تحولت لمسلسل؟
بالتاكيد.. وكنت عصبيًا في البداية ولكن بعد ذلك وجدنا التغيرات في مصلحة الراوية، حدثت التغيرات بناءاً على رؤية المخرج عمرو سلامة، فأظهرت المسلسل بشكل ممتع، ففي الراوية طوال الوقت كان عجوز ويحكي ما حدث ولكن قصة المسلسل بدأت وهو يمتلك 40 سنة، وهو رجل علم .

هل كنت خائفًا من ردود أفعال الجمهور خاصة أنهم يصنفونك ممثلًا كوميديًا وستقوم بهذا الدور؟
الجمهور كان لا يراني إلا في الأدوار الكوميدية منذ ظهوري، فتفاجئ الجمهور عندما شاهدني في شخصية دكتور رفعت، فالممثل يجب أن يكون عنده قدرة على التطور في أنه يتحول من شخصية لآخرى، فلا يوجد شئ يسمى "ممثل كوميدي أو جاد" ، فيوجد أمثال كثيرة قامت بأدوار كوميدية ونجت ثم قامت بعمل أدوار جادة ونجحت أيضاً، ولكن حالياً سعيد كثيراً بردود الأفعال.


كيف قمت بالتحضير لشخصية "رفعت إسماعيل" ؟
كنا محظوظين في وقت التصوير، بدايةً من الترشيح حتى البروفات، فقنا بعمل أشياء استثنائية بكاميرا التصوير وتيست بالملابس، وشاهدنا الفرق بين شخصيتي وشخصية رفعت إسماعيل ، فعملنا جداول العرض من كل مشهد، كان المخرج عمرو يتحدث مع كل شخصية منا بالشخصية التي نجسدها.

ذهبت لأتعلم السباحة بسبب المشاهد التي توجد لي تحت المياه، ثم تعلمت الغطس، ذهبت لحضور لجان طبية لازيد من معلوماتي الطبية، وأرى لماذا أطباء البطنة كتومين ونفسيتهم سيئة.

ما أوجه الشبه بين شخصية دكتور رفعت وشخصيتك؟
كلاً منا خجول وغير إجتماعي ، فهذا الشبه الوحيد الذي وجدته، عندما أتصور أُحرج كثيرًا.

ما أصعب مشهد قمت بتصويره؟
كان نفسياً في مشهد وجود الجثث على الأرض وبركة الدم فكان يوجد منها الحقيقي، وأيضاً ايام التصوير في بيت الخضراوي، فكانت هذه الأيام ثقيلة وصعبة علينا.

هل كنت تحلم بكوابيس آثناء التصوير؟
بالطبع، حلمت بكوابيس كثيرة بسبب خوفي من عرض العمل.



أخبار تهمك

الزمالك على وشك ضم نجم المصري البورسعيدي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الفنانة علا رشدي تكشف حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. أديب عن نائبة بايدن: "ست خلاصة"

منذ حوالي 3 ساعات

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كلمة للرئيس الأمريكي المنتخب بعد قليل

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

02:19 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه