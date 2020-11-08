أحمد أمين لـ"الفجر الفني : هكذا استعددت لتقديم شخصية "رفعت إسماعيل" في "ما وراء الطبيعة".. هذا أصعب مشهد قمت بتصويره في المسلسل.. ولهذا السبب حدثت تغييرات في الراوية

فنان عبقري وذكي في اختيار أدواره، استطاع أن يقدم ألوان عديدة ومختلفة خلال مشواره الفني، يعشق الفن ومع كل دور يقدمه يثبت أنه صاحب موهبة حقيقية ويبهرك بأدائه الذي يتميز بالبساطة والسلاسة كما يجيد تجسيد كل شخصية يقوم بها، قدم العديد من الأعمال ونجحت وآخرها مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي حقق نجاحاً كبيراً، حديثنا عن الفنان أحمد أمين.

التقى "الفجر الفني " بالفنان أحمد أمين، فتح قلبه لنا وتحدث عن تجربته في مسلسل "ما وراء الطبيعة" وكيفية تجسيده شخصية دكتور رفعت إسماعيل ، وتحدث أيضاً عن أصعب المشاهد التي قام بتصويرها.

وإلى نص الحوار :-

حدثنا عن تجربتك في مسلسل "ما وراء الطبيعة" وما الذي جذبك للعمل؟



كانت تجربة جديدة ومختلفة في كل شئ، ففي البداية أن محب لسلسة روايات ما وراء الطبيعة وكنت أريد يوماً أن أجسد شخصية موجودة في الكتب وتربت عليها أجيال ، تركت علامة في قلوبهم وأذهانهم ، فلم أجد مثل "رفعت إسماعيل " فتمنيت أن أقدم شخصيته ولكن لم أتخيل، وجذبني أيضاً أن المسلسل أصله رواية ولها قاعدة كبيرة من الجماهير، وسلسلة روايات ما وراء الطبيعة حققت نجاح لم تحققه سلسلة روايات من قبل ومبني عليها مسلسل .

وأحببت أن المسلسل سيعرض على منصة Netflix فهذا له مميزات كثيرة وهي إعطاء المنصة لنا حرية وتنظيم أكثر للعمل بأنه يأخذ وقت كافي وفرصة اكثر للعمل في أنه يتجدول ليعرض في وقت محدد فالبتالي اخذنا وقت أكثر للتحضير، والمنصة عالمية مترجمه لأكثر من لغة، وعالمية مسلسل ما وراء الطبيعة بأنه صناعة مصرية 100% بداية من الرواية حتى المؤثرات الصوتية، فهذه فرصة بأن تنتقل الدراما المصرية لمكان آخر .

كيف تم ترشيحك لدور دكتور "رفعت إسماعيل"؟



رد ضاحكاً :"قام المخرج عمرو سلامة بترشيحي فرشحت له ممثلين غيري للقيام بالدور" ، فكنت خائف من المسؤلية لأن كل من قرأ الرواية كون صورة خاصة به، ولكن عمرو سلامة وجدني في شخصية دكتور رفعت إسماعيل، ووجد رابط بيني وبين الشخصية.

هل حدث تغيرات في الراوية عندما تحولت لمسلسل؟



بالتاكيد.. وكنت عصبيًا في البداية ولكن بعد ذلك وجدنا التغيرات في مصلحة الراوية، حدثت التغيرات بناءاً على رؤية المخرج عمرو سلامة، فأظهرت المسلسل بشكل ممتع، ففي الراوية طوال الوقت كان عجوز ويحكي ما حدث ولكن قصة المسلسل بدأت وهو يمتلك 40 سنة، وهو رجل علم .

هل كنت خائفًا من ردود أفعال الجمهور خاصة أنهم يصنفونك ممثلًا كوميديًا وستقوم بهذا الدور؟



الجمهور كان لا يراني إلا في الأدوار الكوميدية منذ ظهوري، فتفاجئ الجمهور عندما شاهدني في شخصية دكتور رفعت، فالممثل يجب أن يكون عنده قدرة على التطور في أنه يتحول من شخصية لآخرى، فلا يوجد شئ يسمى "ممثل كوميدي أو جاد" ، فيوجد أمثال كثيرة قامت بأدوار كوميدية ونجت ثم قامت بعمل أدوار جادة ونجحت أيضاً، ولكن حالياً سعيد كثيراً بردود الأفعال.

كيف قمت بالتحضير لشخصية "رفعت إسماعيل" ؟



كنا محظوظين في وقت التصوير، بدايةً من الترشيح حتى البروفات، فقنا بعمل أشياء استثنائية بكاميرا التصوير وتيست بالملابس، وشاهدنا الفرق بين شخصيتي وشخصية رفعت إسماعيل ، فعملنا جداول العرض من كل مشهد، كان المخرج عمرو يتحدث مع كل شخصية منا بالشخصية التي نجسدها.

ذهبت لأتعلم السباحة بسبب المشاهد التي توجد لي تحت المياه، ثم تعلمت الغطس، ذهبت لحضور لجان طبية لازيد من معلوماتي الطبية، وأرى لماذا أطباء البطنة كتومين ونفسيتهم سيئة.

ما أوجه الشبه بين شخصية دكتور رفعت وشخصيتك؟



كلاً منا خجول وغير إجتماعي ، فهذا الشبه الوحيد الذي وجدته، عندما أتصور أُحرج كثيرًا.

ما أصعب مشهد قمت بتصويره؟



كان نفسياً في مشهد وجود الجثث على الأرض وبركة الدم فكان يوجد منها الحقيقي، وأيضاً ايام التصوير في بيت الخضراوي، فكانت هذه الأيام ثقيلة وصعبة علينا.

هل كنت تحلم بكوابيس آثناء التصوير؟



بالطبع، حلمت بكوابيس كثيرة بسبب خوفي من عرض العمل.



