ناصر ماهر يكشف سر علاقته المتوترة مع كارتيرون









اكد ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي، ان ازمته مع كارتيرون مدرب الاحمر السابق بسبب مباراة الكرة الخماسية اخذت اكبر من حجمها.





وقال ماهر لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أزمة مشاركتي في مباراة كرة خماسية أخذت أكبر من حجمها

شاركت لمدة 4 دقائق فقط ووقع علينا خصم كبير حينها

والأزمة بدأت بدعوة من أحمد فتوح لاعب الزمالك.





وافصح: "كارتيرون قرصني في أذني بعد أزمة مباراة الكرة الخماسية" ثم استبعدني من مباراة حوريا كوناكري في افريقيا



