تكهنات بشأن إصابة نجم بايرن ميونيخ بالرباط الصليبي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كشف هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ، عن حقيقة غياب جوشوا كيميتش  لفترة طويلة بسبب الإصابة ، مشيرا إلى صعوبة تعويضه.

وخرج كيميتش وهو يبكي بعد إصابته في الركبة خلال المباراة التي فاز فيها بايرن على مضيفه بوروسيا دورتموند 3 /2 اليوم السبت.

ورجح بعض النقاد ومن بينهم لوثار ماتيوس إمكانية تعرض كيميتش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مما يعني غيابه لعدة أشهر، لكن بايرن حتى الآن لم يكشف عن طبيعة إصابته.

وقال فليك "لن نصدر أي تخمينات ، نتعامل مع الأمر باحترافية، لكن جوشوا لاعب بارز ومن الصعب تعويضه".

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