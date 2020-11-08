قصي خولي يجتمع بالممثلة السورية كاريس بشار.. والسبب!

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:24 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الممثل السوري ​قصي خولي​، محبيه صورة تجمعه بالممثلة السورية ​كاريس بشار​، وذلك في صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي تفاصيل الصورة العفوية، ظهر قصي جالساً إلى جانب كاريس وبدا أنه يلتقط صورة معها، في أحد المطاعم، كما وبدا في قمة الفرح أثناء تواجده إلى جانبها.

ولاقت الصورة بعد دقائق قليلة من نشرها إعجاب كبير من المتابعين الذين عبروا عن حبهم لهما، وإعجابهم بالصورة العفوية خصوصاً وأن الإثنين ظهرا مبتسمين وبأجواء من الفرح.

ومن جانبه، أعرب قصي عن سعادته بلقاء بشار وعلق الصورة قائلاً:"كاريس الغلا شو فرحت إني شفتك".

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