رحمة رياض تحقق نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها "أحجي مع حالي"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرحت الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة "احجي مع حالي" عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات عماد الأسعد، ألحان سليم سلامة وتوزيع حمزة الغازي، والكليب من إخراج إيلي زغيب.

ويقول مطلع الأغنية : "احجي مع حالي، وماحد يسمعني، حتى لقبالي، مو داري عذبني، اريد احد يفهمني، كلمه قول وريحني، حبني كرهني ما يهمني، من سكوتك انا مليت، عيوني تعبها الأرق، والنفس بيه اني اختنق، لو الل اكلمه تمثال، بيه حس وهم نطق".

يشار إلى أن آخر أعمال رياض كانت أغنية "ماكو مني" والتي حققت نجاحاً كبيراً أيضاً بتخطيها حاجز الـ61 مليون، وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، أما الفيديو كليب فهو من إخراج ريشا سركيس.

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