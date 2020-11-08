السورية "جيني إسبر" ترد على إحدى متابعيها: "ماعندي وقت لعمليات التجميل"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ متابعيها عبر صفحتها الخاصة موقع التواصل الإجتماعي، صوراً جديدة لها من كواليس تصويرها لبرنامجها، تفاعل معها الكثيرون بشكل كبير، فيما كان لافتاً تعليق البعض حول تغيّر ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل.

وكان من بين التعليقات لإحدى متابعيها والتي قالت "ما عم بعرفك أبداً، كترتي من عمليات التجميل، حتى تغيرتي مليار درجي وجهك صابر كلو فايك مع إني بحبك وبتابعك من أيام صبايا، بس مو إنتي ميديا يللي بصبايا، أصلاً إنتو كلياتكن فنانات العرب كترتو من عمليات التجميل حتى صرتو تشبهو بعض مافي فرق أبداً نافر نافر".

هذا التعليق إستدعى رداً من إسبر التي قالت :"حبيبتي ما عندي وقت أعمل تجميل.

واختتمت: التجميل خلق لناس فاضية، أنا الحمدالله أسبوعياً عندي لايف وكل وقتي تصوير، أيمتا عم أعمل تجميل، أي شو سحر بقا، كتير باخت هالتعليقات.

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